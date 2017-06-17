 ​مفتي المملكة: هذا هو حكم عقد نية العمرة أو الحج لركاب قطار الحرمين بمحاذاة الميقات | فيفاء أون لاين
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

​مفتي المملكة: هذا هو حكم عقد نية العمرة أو الحج لركاب قطار الحرمين بمحاذاة الميقات

​مفتي المملكة: هذا هو حكم عقد نية العمرة أو الحج لركاب قطار الحرمين بمحاذاة الميقات
فيفاء أون لاين - متابعة

قال مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إن عقد نية العمرة أو الحج لركاب قطار الحرمين بمحاذاة ميقات ذي الحليفة جائز شرعاً؛ كون توقف القطار عند الميقات فيه مشقة على الركاب وتعطيل لسير القطار.

وأضاف آل الشيخ وفقاً لـ”المدينة”، أن عقد الراغب بأداء العمرة أو الحج النية عند انطلاق القطار من محطة قطار الحرمين بالمدينة لا شيء فيه، بحيث ينوي الحاج أو المعتمر الدخول في النسك مباشرةً وترديد التلبية خلال ركوبه القطار بعد مغادرته مباشرة من مركز الانطلاق.

ولفت إلى أن سلامة نية الحاج أو المعتمر في تلك الحالة جاءت بسبب قرب المسافة إلى الميقات وخشية تجاوزها نظراً لسرعة القطار قبل الدخول في النسك، إلى جانب تجنب تعطيل سير القطار وتوقفه عند الميقات.

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