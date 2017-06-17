هكذا سيصبح ” آيفون iPhone ” طبيبك الخاص!

كشف تقرير حديث من موقع CNBC الأميركي أن شركة آبل تعمل على مشروع يحمل اسم hush-hush الذي من شأنه أن يجعل التاريخ الطبي الخاص بالمستخدم متاحا بسهولة، إذ تريد الشركة التكنولوجية العملاقة تحويل هاتف آيفون الخاص بالمستخدم إلى أداة يمكنها أن تضم القدرة على التشخيص، وإظهار نتيجة الاختبارات الطبية، وشرح وصفات الدواء، والمعلومات الصحية وأي شيء يحتاج المستخدم لمعرفته عن صحته.

ووفقا للتقرير، فتهدف آبل إلى أن يكون المستخدم قادرا على معرفة أى شيء عن تاريخه الصحي بمجرد النظر لهاتفه، وهذا من خلال نظام إدارة مركزية لجميع المعلومات الطبية الخاصة بالمستخدمين.

وتفيد التقارير أن آبل تجرى بالفعل محادثات مع مختلف المستشفيات وجماعات صناعة تكنولوجيا المعلومات الصحية من أجل التوصل إلى أفضل طريقة لجعل رؤيتها حقيقة واقعة، وليس من الواضح حتى الآن إلى أي مدى وصلت آبل في مشروعها الجديد.