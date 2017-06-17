 “واتس آب WhatsApp” تطلق الخاصية التي إنتظرتمها كثيراً ! | فيفاء أون لاين
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

“واتس آب WhatsApp” تطلق الخاصية التي إنتظرتمها كثيراً !

“واتس آب WhatsApp” تطلق الخاصية التي إنتظرتمها كثيراً !
فيفاء تك - متابعة

تعتزم شركة “واتسآب” إطلاق خاصية تُمكن المستخدم من مسح رسائل تم إرسالها بالخطأ، بعد شائعات استمرت شهورًا. وتمنح الخاصية الجديدة المستخدمين 5 دقائق لحذف الرسائل تمامًا بعد إرسالها، بما في ذلك أي نص أو صور أو مقاطع فيديو أو مستندات بالرسالة.
وتم تشفير الخاصية الجديدة المعروفة باسم “Recall” أو “استعادة”، في برمجيات الإصدار 2.17.30 من التطبيق، بحسب ما نشر موقع “economictimes”.

والخاصية الجديدة جاءت خفية في الإصدار، ما يعني أنها معطلة حتى تفعّلها شركة “واتسآب” بنفسها. وتساعد الخاصية الجديدة المستخدمين على تجنب المواقف المحرجة الناجمة عن أخطاء الكتابة والإرسال.

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