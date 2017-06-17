 الإتصالات .. هذه هي عقوبة تصوير الحياة الخاصة بالجوال | فيفاء أون لاين
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

الإتصالات .. هذه هي عقوبة تصوير الحياة الخاصة بالجوال

الإتصالات .. هذه هي عقوبة تصوير الحياة الخاصة بالجوال
فيفاء أون لاين - متابعة

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إساءة استخدام الهواتف النقالة، بتصوير ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة، يعرض الشخص للعقوبة التي تصل للسجن لمدة سنة والغرامة مبلغ لا يزيد عن 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

وقالت الهيئة إن المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا يعد جريمة معلوماتية يعرض مرتكبها للسجن والغرامة.

وأوضحت أن الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية يتم عبر مراكز الشرطة، أو الاتصال بالرقم (989)، أو تطبيق “كلنا أمن”، إضافةً لموقع “أبشر”، أو عبر البريد الإلكتروني.

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