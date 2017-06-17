فقدان سبعة من طاقم مدمرة تابعة للبحرية أمريكية

قال الأسطول السابع الأمريكي اليوم، إن سبعة بحارة أمريكيين مفقودون بعد اصطدام مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية بسفينة شحن ترفع علم الفلبين قبالة سواحل اليابان.

وأوضحت البحرية أن القائد برايس بينسون قائد المدمرة “يو اس اس فيتزجيرالد” أصيب بجروح في حادث التصادم الذي وقع الساعة 0230 (1730 بتوقيت جرينتش) على بعد نحو 56 ميلاً بحريًا جنوب غرب يوكوسوكا وتم إجلاؤه لتلقي العلاج.

وأفادت البحرية في بيان سابق أن التصادم أدى إلى حدوث تدفق للمياه وبعض الأضرار بالجانب الأيمن من المدمرة، إلا أنها لا تزال تعمل. وانتقل حرس السواحل الياباني إلى موقع الحادث كما تم ارسال السفينة “يو اس اس ديوي” وزورقي سحب وطائرة لتقديم المساعدة، فضلاً عن مروحيات وطائرات أخرى.

من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان، أنها ترصد التقارير عن كثب، مضيفًا “ننسق مع السلطات المعنية بما في ذلك حكومتي الولايات المتحدة واليابان لتحديد مدى الضرر وعدد الضحايا، وخاصة إذا كان هناك أي مواطن فلبيني بينهم”.