هنا تفاصيل الإطاحة بـ “أفريقي” متهم بإرتكاب جريمة قتل

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بأن مركز العمليات الأمنية الموحد (911) تلقى بلاغا من شخص يتضمن أنه لاحظ آخر ينزف وبه عدة طعنات في الصدر والبطن، وجرى الانتقال إلى الموقع من قبل دوريات الأمن ورجال الضبط الجنائي من مركز شرطة الجامعة حيث اتضح ان المجني عليه قد فارق الحياة جرى تشكيل فريق عمل أمني للوصول للجاني حيث تمكنت الدوريات الأمنية بعون من الله وتوفيقه من ضبط متهم من جنسية أفريقية، وكذلك ضبط السكين التي استخدمتها في عملية الطعن حيث أفاد عند سماع أقواله بان بينهما خلاف سابق في بلديهما وأن المجني عليه حاول الاعتداء عليه عند مشاهدته جري إيقاف المتهم لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيدا لإحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.