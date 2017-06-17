337 ألف ريـال كفالة لأيتام جمعية “نماء” الخيرية بمنطقة مكة المكرمة

دعمت جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة 1125 يتيماً ويتيمة بمبلغ 337 ألف وخمسمائة ريـال بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، كما أمنت طبياً على 408 يتيماً وأرملة بقيمة 300 ألف و786 ريالأً.

وأوضح مدير عام جمعية نماء الخيرية المكلف الأستاذ صادق بن عبدالكريم النور بأن الجمعية قدمت ضمن برنامج كفالة الأيتام دعمها لـ 1125 يتيماً ويتيمة بقيمة 337 ألف وخمسمائة ريـال عبر البطاقات الإلكترونية والتي تمكن اليتيم أو اليتيمة من استلام مبلغ الكفالة عبر الصرفات الإلية بطريقة راقية، فضلاً عن تقديم خدمة التأمين الطبي على 408 يتيماً وأرملة بقيمة 300 ألف و786 ريالأً.

وأضاف النور بأن الجمعية ترعى الأيتام ضمن الخدمات التي تقدمها لفئات مختلفة من بينها الأسر الفقيرة، والأرامل، وأسر السجناء، والمطلقات، وكبار السن، والمعاقون، والحالات الطارئة، ومتضرّرو الكوارث، مشيراً إلى أن الجمعية تستهدف الأيتام دون الخامسة عشر والذين يعيشون لدى أمهاتهم أو الأوصياء عليهم، مبيناً بأن

وأشار مدير عام جمعية نماء الخيرية بأن الجمعية تتكلف بتقديم كل الخدمات للأيتام من خلال دعم مصاريفهم المعيشية والتعليمية والصحية ومتابعة أوضاعهم اجتماعياً عن طريق البحث الاجتماعي المكتبي والميداني عبر باحثين الجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية تولي مشروع كفالة الأيتام اهتماماً بالغاً لفوائده العظيمة التي يحظى بها مئات الأيتام الذين ترتسم على وجوههم الفرحة وتلهج ألسنتهم بالدعاء لكافليهم بالخير والبركة.

يذكر بأن جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة نالت جائزة مكة للتميز الاجتماعي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وذلك مقابل الدور الاجتماعي للجمعية في خدمة المنطقة اجتماعياً واهتمامها بالإنسان، ولإسهامها في خدمة منطقة مكة المكرمة اجتماعياً عبر الاهتمام بالإنسان وتخفيف أعباء المحتاجين ومساعدتهم للخروج من دائرة الاحتياج، فضلاً عن تميز الجمعية بالحرفية الإدارية وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة وبأيدي كفاءات وطنية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الحكومي والخاص والخيري والمجتمع بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للتنمية الاجتماعية المستدامة.