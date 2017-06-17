145 عاملة منزلية تغادر مركز إيواء العاملات إلى بلدانهن

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ساهمت في مغادرة 145 عاملة منزلية أمس (الخميس) واليوم (الجمعة)، من المملكة ممن يُقمْن في مركز إيواء العاملات “دار الضيافة” إلى بلدانهن، فيما يتم العمل حاليًا على مغادرة 38 عاملة منزلية أخريات غدًا (السبت) بعد إنهاء إجراءات سفرهن.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة:” إن مركز إيواء العاملات “دار الضيافة” شهد دخولا جديدا لعاملتين منزليتين اليوم (الجمعة)، مشيرًا إلى أن العمل يجري على مغادرة كافة العاملات المنزليات إلى بلدانهن بعد الانتهاء من إكمال جميع إجراءاتهن النظامية”.

ويحتوي مركز إيواء العاملات “دار الضيافة” على كامل التجهيزات، بالإضافة إلى أنه يقدم خدمات الرعاية، التي تحقق للنزيلات الإقامة الكريمة، حيث يستقبل المركز العاملات المنزليات الهاربات من أصحاب العمل، أو من سفارات بلدانهن أو من مراكز الشرط، ويتم تقديم الرعاية التامة لهن إلى أن يتم الانتهاء من قضايا بعضهن مع أصحاب العمل، والعمل على إنهاء إجراءات سفرهن.

وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات التي تحمي هؤلاء العاملات وتمنحهن حقوقهن كاملة، ومن ثم ترحيلهن بشكل عاجل إلى بلدانهن.