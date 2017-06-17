بالصور .. اختتام المرحلة الأولى من برنامج ” إجازتي ” في وادي الدواسر

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، المرحلة الأولى من الفترة الأولى لبرنامج ” إجازتي ” الذي بدأ فعالياته منذ مطلع شهر رمضان المبارك ، في 6 أندية موسمية وأندية حي للطلاب والطالبات ، على أن تستأنف الفترة في الــ 8 من شوال المقبل حتى الــ19 من الشهر نفسه ، ثم تبدأ الفترة الثانية على مدى أربعة أسابيع بدءاً من الـ 22 من شوال القادم .

وقد شهدت الأندية خلال الفترة الماضية مجموعة من الفعاليات والمبادرات والأنشطة الترفيهية والتثقيفية الموجهة التي حرص القائمون عليها أن تحقق اهداف ومسارات تلك الأندية والمتمثلة في الترفيه والتوظيف والسياحة والتطوع والتقنية ، بأساليب جاذبة ومشوقة .

وافاد رئيس النشاط الطلابي بالإدارة حنيان بن مبارك الدوسري، أن القيادات التربوية المشرفة على تلك الأندية رسمت خططها لتحقيق جملة من الأهداف من أهمها تعزيز قيم الانتماء واللحمة الوطنية لدى الطلاب والطالبات ، وتنمية القيم والاتجاهات الصحيحة لديهم وحمايتهم فكرياً و بناء المهارات الأساسية لسوق العمل وتنمية قيمة التطوع والمسؤولية الاجتماعية والتعريف بالمعالم التاريخية والسياحية بالمحافظة واكتشاف مواهب وإبداعات الطلاب والطالبات وتنميتها وصقلها .

وثمن الدوسري لمدير التعليم بالمحافظة صقر بن فهاد الصقر دعمه لهذه الأندية وتسخيره لكافة الخبرات والطاقات الفنية والبشرية لها من أجل أن تحقق أهدافها وبننا يتوافق وتطلعات وزارة التعليم من إقامتها .