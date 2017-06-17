بالصورو الأرقام .. جمعية تحفيظ القرآن بشرورة “عنايةٌ بالقرآن وأهله في شهر القرآن”

إيمانًا من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشرورة بدورها في خدمة كتاب الله وربط جميع شرائح المجتمع بكتاب الله عز وجل في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ .

استقبلت الجمعية منذ بداية شهر رمضان أكثر من 1800 طالب وطالبة في ( 8 مجمعات قرآنية للبنين) و ( 7 مدارس نسائية ) منتشرة في محافظة شرورة بميزانيةٍ بلغت أكثر من 180.000 ريال .

كما أقامت الجمعية برنامجًا خاصًا يعنى بالطلبة الخاتمين لكتاب الله في الحلقات لضبط محفوظهم خلال شهر رمضان المبارك وأطلقت عليه اسم برنامج ( يتعاهدونه ) ، حيث يستفيد منه اثنا عشر خاتمًا لكتاب الله ، كما التحق أكثر من 98 طالبًا في مركز الوديعة بالدورة الرمضانية والتي انطلقت مع بداية شهر رمضان واستمرت إلى اليوم السابع عشر من رمضان .

وقد حرصت الجمعية على إقامة دورة في التجويد بعنوان شرح متن الجزرية لطالبات وخريجات معهد الفرقان لإعداد معلمات القرآن قدمها المقرئ لدى الجمعية الشيخ / محمد ياسين السيوطي استفاد منها أكثر من 25 طالبة خلال شهر رمضان المبارك .

في حين استقبلت الجمعية في مكتبها التنفيذي في حي السوق أكثر من 1500 زائر وزائرة منذ بداية شهر رمضان ، تعرفوا خلال زيارتهم على البرامج التي تقدمها الجمعية للمجتمع وطرق الدعم المتاحة للجمعية عن طريق الاستقطاع الشهري والتحويل إلى حسابات الجمعية مباشرة .

وقد صرح مدير عام الجمعية الشيخ علي بن هادي الحملي بأن الجمعية تحرص دائمًا على تنفيذ توجيهات وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد ، وأيضا خدمة المجتمع من خلال توفير أفضل المعلمين والمعلمات لتحفيظ القرآن الكريم وتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات لحفظ كتاب الله عز وجل على مدار العام .

وأضاف “الحملي” بأن المسؤولية تزداد على عاتقنا أكثر في المواسم المباركة مثل موسم شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى قادتنا ووطننا بالخير والأمن والرخاء ..