 بالصور .. تفاصيل “ألغام جبلية” زرعها الحوثيون على حدود المملكة | فيفاء أون لاين
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

بالصور .. تفاصيل “ألغام جبلية” زرعها الحوثيون على حدود المملكة

بالصور .. تفاصيل “ألغام جبلية” زرعها الحوثيون على حدود المملكة
فيفاء أون لاين - متابعة

كشفت قوة التدخل السريع بحرس الحدود تفاصيل “الألغام البيئية” التي تحاكي الطبيعة الجبلية، والتي تقوم المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح بزرعها بمحاذاة الحدود السعودية – اليمنية.

وتمكنت القوات المرابطة على الحدود من كشف هذه الألغام والمتفجرات المخادعة باستخدام أجهزة حديثة ومتطورة، وقامت بإبطالها وتفكيكها.

وأوضحت قوة التدخل السريع أن هذه الألغام عبارة عن تشكيلات مشابهة للصخور أو التربة، وتوضع بداخلها متفجرات يتم التحكم فيها من بعد سلكياً أو لاسلكياً، مبينةً وفقاً لصحيفة “سبق” أن بعضها ينفجر بمجرد الضغط عليها بواسطة مركبة أو أحد المشاة.

وكانت القوات السعودية المرابطة على الحدود قد نشرت في وقت سابق صوراً لألغام أرضية على شكل أحجار وصخور بأحجام مختلفة تم كشفها بعد أن زرعها الحوثيون على الحدود.

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