الكلباني: التلاوات المسجلة خطر لهذا السبب .. !

أخبار 24 17/06/2017 25,026 عادل الكلباني13 عادل الكلباني

عادل الكلبانيقال إمام مسجد المحيسن شرق الرياض الشيخ عادل الكلباني، إن المصاحف المرتلة والتلاوات المسجلة أخطر من المصحف المطبوع، لما تتضمنه تلك التسجيلات من أخطاء لا تليق بكتاب الله.

وأضاف الكلباني، خلال حديثه في برنامج “ورتل القرآن” على قناة “العربية”، أنه ومنذ العام 1409هـ ظل يحذر من الأخطاء الموجودة في التسجيلات القرآنية، وأنه طالب بتشكيل لجنة لمراقبة المصحف المسموع على غرار اللجنة التي تراقب المصاحف المطبوعة.

ولفت إلى وجود أخطاء في تلاوات مسجلة لقراء مشهورين، وتكمن خطورتها في تناقل الناس لها، وهي تتضمن ألحانا وأخطاء لا تليق بكتاب الله.

وأشار إمام الحرم السابق والقارئ عادل الكلباني إلى أن معظم قراء المملكة غير مسموح لهم بتوزيع أشرطتهم في مصر لوجود أخطاء فيها، حيث يتم رفضها من قبل الأزهر الشريف، مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة لمراقبة التسجيلات القرآنية في المسجد الحرام ووزارة الشؤون الإسلامية، مثل اللجنة الموجودة في المسجد النبوي الشريف.