 إنطلاق بطولة التنمية لشهداء الوطن لكرة الطائرة بالداير | فيفاء أون لاين
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

إنطلاق بطولة التنمية لشهداء الوطن لكرة الطائرة بالداير

إنطلاق بطولة التنمية لشهداء الوطن لكرة الطائرة بالداير
فيفاء أون لاين - الداير

انطلقت مساء أمس بطولة التنمية الرياضية لشهداء الوطن لكرة الطائرة والتي تنظمها لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالداير بمجمع التنمية بحي المضبعة حيث قسمت الفرق إلى مجموعتين.

ففي المجموعة الأولى التقى فريق النخبة والاباتشي وانتهى اللقاء بفوز فريق النخبة بثلاثة أشواط مقابل شوط.

وفي المباراة الثانية لنفس المجموعة التقى فريق الحزم وبايرن ميونخ وانتهى اللقاء بفوز بايرن ميونخ بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وفي المجموعة الثانية تقابل فريقي الماتادور والريان وانتهى اللقاء بفوز فريق الريان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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