إنطلاق بطولة التنمية لشهداء الوطن لكرة الطائرة بالداير

انطلقت مساء أمس بطولة التنمية الرياضية لشهداء الوطن لكرة الطائرة والتي تنظمها لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالداير بمجمع التنمية بحي المضبعة حيث قسمت الفرق إلى مجموعتين.

ففي المجموعة الأولى التقى فريق النخبة والاباتشي وانتهى اللقاء بفوز فريق النخبة بثلاثة أشواط مقابل شوط.

وفي المباراة الثانية لنفس المجموعة التقى فريق الحزم وبايرن ميونخ وانتهى اللقاء بفوز بايرن ميونخ بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وفي المجموعة الثانية تقابل فريقي الماتادور والريان وانتهى اللقاء بفوز فريق الريان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.