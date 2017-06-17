 تفاصيل .. الإطاحة بـ عصابة سرقة مكونة من 5 يمنيين ونيجيري | فيفاء أون لاين
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

تفاصيل .. الإطاحة بـ عصابة سرقة مكونة من 5 يمنيين ونيجيري

تفاصيل .. الإطاحة بـ عصابة سرقة مكونة من 5 يمنيين ونيجيري
فيفاء أون لاين - متابعة

نجح رجال التحرّيات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة بفضل الله في الإطاحة بعصابة مكونة من ستة أشخاص من جنسية يمنية وأفريقية نفذوا أكثر من 20 حالة سرقة ونشل على منازل ومحال تجارية ومطاعم وأشخاص .

وتفصيلا وردت بلاغات عدة إلى شعبة التحرّيات والبحث الجنائي من عدد من أقسام الشرط عن تعرض منازل ومطاعم وبقالات وأشخاص للسرقة إما عن طريق التسلل أو تكسير المحال وسرقة مبالغ مالية .

وتم بفضل الله تتبع خيوط الجرائم وربطها ببعضها البعض وتمكن رجال التحرّيات من الاشتباه بعدد من الأشخاص وبعمل كمين لهم تم ضبطهم واتضح أنهم خمسة أشخاص يمنيي الجنسية والسادس نيجيري .

بالتحقيق مع الجناة اعترفوا بارتكابهم أكثر من 20 قضية سرقة وسلب وبعرض المتهمين على بعض المجني عليهم تمكنوا من التعرف عليهم وجرى إعداد محضر بالواقعة ورفع كامل أوراق القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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