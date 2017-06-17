استشاري كُلى .. هذه هي الأسباب الرئيسية للفشل الكلوي

حذر استشاري الطب الباطني والكلي بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، جمال الوكيل، من أن تناول العلاجات والأدوية الشعبية والعشبية والإفراط في استخدام المسكنات دون تقنين ووعي وتحت إشراف طبي قد تتحول إلى سموم تهدد صحة الكلى وقد تكون قاتلة، مشيرا في برنامج “صحتي” على القناة الثقافية مع الدكتور حسن الخضيري بأن كليتيْ الإنسان تحتويان على حوالي 2 مليون فلتر، وهي أمانة تتطلب المحافظة عليها.

وقدر “الوكيل” إصابة حوالي 3 ملايين من سكان المملكة بأمراض الكلى المزمنة بنسبة 10‎%‎ أي أن هناك إنسانا بين كل 10 أشخاص يعاني من مشاكل في الكلى، مرجعا حدوث 75‎%‎ من حالات الفشل الكلوي في المملكة‎ إلى الإصابة بأمراض السكري والضغط والسمنة.

وأكد في هذا الصدد على دور الثقافة الصحية والوعي من خلال المحافظة على الحياة الصحية بالرياضة والتغذية السليمة وتقليل الاملاح والسكريات في الأكل للحد من انتشار وتفاقم الإصابة بأمراض الكلى.

ولفت إلى أن 85‎%‎ من مرضى الكلى يستطيعون الصوم دون أي مشاكل، إلا ـن هناك أعراضاً تتطلب من مريض الكلي الافطار وإيقاف الصيام والذهاب للطوارئ تتمثل في الإحساس بالدوخة الشديدة أو تجمع السوائل في الرجلين أو الشعور بكتمة في الصدر ووهن وضعف شديد أو خدر في العضلات.

وكشف عن جهاز طبي في طور الدراسة والتجارب يعمل عليه منذ سنة ونصف في أمريكا وهو فلتر صغير أشبه بكلية صناعية تزرع داخل البطن بجوار المثانة بمقدوره سحب كل السموم ونجاحه سيضع حدا لآلام ملايين المرضى الذين يعانون من تبعات غسيل الكلى.

يذكر أنه بحسب البرنامج فهناك حوالي 20 ألف مريض في المملكة ينتظرن دورهم في زراعة الكلى.