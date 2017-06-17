 “فاجعة بلقرن” .. القرني “شِعراً” يجسدها! | فيفاء أون لاين
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

“فاجعة بلقرن” .. القرني “شِعراً” يجسدها!

“فاجعة بلقرن” .. القرني “شِعراً” يجسدها!
فيفاء أون لاين - بلقرن

بعد مصرع 3 فتيات من أسرة واحدة وإصابة 6 آخرين تسببت به حفرة في الطريق بعسير بسبب حفرة ترَكها مقاول بالطريق الواصل بين عفراء والبظاظة ما كان للشعر من هولِ الفاجعة إلا أن يكون حاضراً, كلماتً الشاعر “أحمد بن محمد مسرع القرني” في قصيدة بعنوان ” فاجعة بلقرن” .

 

فاجعةُ بلقرن
مع خالص العزاء والمواساة
شعر/ أحمد محمد مسرع القرني
٢١/ ٩/ ١٤٣٨هـ
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مـا لـلـفـسادِ أراهُ اليومَ يستشري
كيْ تُخْمدَ الروحُ مِن سكينةِ الغَدْرِ

ثلاثةٌ قـد قضينَ الـنَّحْبَ فـانبعـثتْ
من القلوبِ جِراحاً أنطقتْ شِعْـري

ليشتكيْ الغدرَ، ويحَ الـغدرِ إنَّ لـهُ
من الَّلظى مـا تعدَّى لذعةَ الـجمْـرِ

في أرضِ بالقرنَ هذا اليومَ فاجعةٌ
تولَّـدتْ مـِن فـسـادٍ صـارخٍ مُـزري

إنـي لأخـشـى بـأنّ الأمــرَ آخـرَهُ
بذلٌ لــتـعـزيـةٍ أو ـ ربَّــمــا ـ عُــذْرِ

يـا ليتَ شـعـريْ وهل حـلٌّ بقافـيةٍ
إذا سأنقُشها حتْماً على الصخْرِ

يا قومنا صابروا فـالصبر يورثكم
حـسن الثواب برغم الـواقع الـمـر

إنـا رضينـا قـضاءَ اللـهِ خـالـقَنـا
ولا مناصَ عن المكتوبِ إن يجري

فحسبُنـا أنَّنـا بالـصبرِ قـد نـلـنـا
مغانماً إن صبـرنا ساعةَ الْعُسْـرِ

ندورُ في فلَكِ الـدُّنيـا علـى سَـعَـةٍ
لنقضيَ الأمرَ بين الشُّكرِ والصَّبرِ

هـنّ ارتحلـنَ عـن الـدنيـا وزينتهَـا
في ليلةٍ مـن ليالي عشْـرِنـا الغُّــرِ

فاللّـهَُ نرجـو لـهـنَّ الأجَر مُـكـتِـملا
في جنّْةٍ فاقتِ الأوصاف لو ندري

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