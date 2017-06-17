لجنة من بلدية الداير والأمانة تقف على واقع الخدمات بآل يحي

بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة جازان وقفت لجنة مشكلة من بلدية الداير وأمانة منطقة جازان على واقع الخدمات بجبل آل يحي وذلك على خلفية عدة شكاوي تقدم بها المواطنين لأمانة جازان موضحين فيها النقص الذي يعانيه الجبل وقراه من الخدمات كالسفلتة والإنارة والنظافة موضحين في الشكوى أن الجبل لم يحظى بأي خدمة بلدية كسائر جبال المحافظة الأخرى.

وقامت اللجنة بجولة على قرى جبل آل يحي بحضور مندوبي الأمانة ورئيس بلدية المكلف جبار بن محمد الريثي ومشرف النظافة بالبلدية والمشرف على العلاقات العامة والإعلام وتم خلالها الاستماع لشكاوي المواطنين التي تلخصت في طلب سفلته للأحياء والطرق الترابية وعمل إنارة للشوارع وطلب معدات النظافة للمرور بشكل دوري للقرى وتم رصد كافة الملاحظات من قبل اللجنة للرفع بها للجهات المختصة.

وبين رئيس بلدية الداير المكلف جبار بن محمد الريثي ان عدة معوقات تعترض أعمال النظافة في جبل آل يحي منها صعوبة التضاريس ووعورة الخط ونقص المعدات والاليات والعمالة مبينا ان البلدية تسعى لخدمة كافة القرى والهجر حسب ما يتاح لها من مخصصات مالية وقد تم اعداد تقرير متكامل عن ماشاهدته اللجنة بعد شخوصها على طبيعة المشكلة ونسعى جاهدين لتذليل كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه البلدية في هذا الشأن.