بدء القبول للمنح الداخلية في جامعة الأمير سطام بالخرج

بدأت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم استقبال طلبات القبول للمنح الداخلية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1438 / 1439هـ للطلاب والطالبات غير السعوديين من المقيمين، ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلين على الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية.

‏وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الصقر أن آلية القبول للمنح الداخلية تتطلب الدخول على بوابة القبول الإلكتروني للجامعة من خلال الرابط https://scholarships.psau.edu.sa، ‏ورفع المستندات المطلوبة بملف واحد بصيغة ( PDF ) وهي شهادة الثانوية العامة وصورة من الإقامة وصورة من جواز السفر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات القبول يوم الأحد الموافق 8 / 10 / 1438هـ.