 بدء القبول للمنح الداخلية في جامعة الأمير سطام بالخرج | فيفاء أون لاين
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

بدء القبول للمنح الداخلية في جامعة الأمير سطام بالخرج

بدء القبول للمنح الداخلية في جامعة الأمير سطام بالخرج
فيفاء أون لاين - السيح

بدأت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم استقبال طلبات القبول للمنح الداخلية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1438 / 1439هـ للطلاب والطالبات غير السعوديين من المقيمين، ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلين على الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية.

‏وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الصقر أن آلية القبول للمنح الداخلية تتطلب الدخول على بوابة القبول الإلكتروني للجامعة من خلال الرابط https://scholarships.psau.edu.sa، ‏ورفع المستندات المطلوبة بملف واحد بصيغة ( PDF ) وهي شهادة الثانوية العامة وصورة من الإقامة وصورة من جواز السفر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات القبول يوم الأحد الموافق 8 / 10 / 1438هـ.

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