سياحة جازان تنفذ جولات رقابية على مرافق الإيواء السياحي

نفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان، جولات تفتيشية على منشآت الإيواء السياحي بمشاركة مدير عام الفرع المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، شملت عدداً من الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بمنطقة جازان ، للاطلاع على مدى التزام مشغلي قطاع الإيواء بمعايير الجودة المطلوبة وفقاً لمعايير التصنيف، وموائمة أوضاعها وفقا لاشتراطات وتصنيف الهيئة، ومدى جاهزيتها لاستقبال زوار المنطقة .

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة أن الهيئة لن تسمح بوجود منشآت سياحية مرخصة أو غير مرخصة لا تحقق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل ، مؤكداً أن هذه الجولات تأتي ضمن جولات دورية لمعرفة مدى رضا السائح والزائر عن الخدمات السياحية المقدمة، والسعي مع مشغلي الخدمة لتطبيق لوائح وأنظمة تشغيل المرافق السياحية.

وبين أن فرع الهيئة يقوم بجولات تفتيشية في فصل الصيف تشمل جميع الخدمات السياحية المقدمة، إلى جانب الاجتماع مع المستثمرين في المجال السياحي وتقديم الفرص الاستثمارية بالمنطقة، مؤكدا أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وسمو نائبه يتابعون باهتمام ملف الاستثمار السياحي بالمنطقة، حيث وجه سمو أمير المنطقة بدعم المستثمرين واستقطابهم للاستثمار بالمنطقة .

وأشار إلى أهمية معايير الترخيص والتصنيف التي اعتمدتها الهيئة، إضافة إلى الدور الفاعل في تشجيع الاستثمار في قطاع الخدمات السياحية وهو الدور الذي تطلع به الهيئة في تطوير قطاع الإيواء السياحي.