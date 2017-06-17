تعرف على ” النائب العام ” بالمملكة

صدرت فجر اليوم السبت، أوامر ملكية سامية، تضمنت تغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى “النيابة العامة”، وتعيين الشيخ سعود المعجب نائباً عاماً.

وشغل الشيخ سعود المعجب منصب عضو بالمحكمة الجزائية، وكان قبل صدور قرار تعيينه نائباً عاماً يشغل منصب رئيس محكمه الأحوال الشخصية بالرياض سابقاً وعضواً بمجلس القضاء الأعلى.

وشارك الشيخ المعجب في عدد من مشروعات الأنظمة واللوائح، منها مشروع ووثيقة النظام الموحد للإجراءات الجزائية، ومشروع النظام الموحد لأعمال الخبرة أمام المحاكم، ومشروع النظام الموحد لأعمال أعوان السلطة القضائية، ومشروع النظام الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية.