أمانة الطائف تجهز المواقع السياحية لاستقبال الزوار في العيد والصيف

جهزت الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة الطائف كافة الحدائق والمتنزهات العامة بأرجاء المحافظة، حيث نسقت إدارة تنمية الاستثمارات البلدية مع مستثمري الحدائق والمتنزهات البلدية في أنحاء الطائف لدعم برامجها وخدماتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك وصيف العام الحالي.

ووقف أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل على تهيئة المواقع السياحية في الشفا والهدا والحوية والسيل والجنوب، ووجه بدعمها بعدد من الخدمات للتسهيل على الزوار خلال الفترة المقبلة ، ومواكبة كثافة الإقبال المتوقع من أهالي المحافظة والسائحين والزوار من مختلف مناطق المملكة في العيد والصيف.

كما هيأت الأمانة أكثر من 170 حديقة داخل الأحياء لتكون متنفساً للسكان بعد أن أعادت تأهيلها ودعمها بالخدمات والمرافق، وزودتها بالمسطحات الخضراء والمشايات والطاولات والكراسي والجلسات العائلية وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة ومواقف السيارات، مما ساهم في تعزيز جهود الامانة لتوفير متنفسات متكاملة المرافق، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء، إلى جانب الاستراحات الجانبية والمسطحات الخضراء في مداخل الهدا والشفا وطريق الرياض والسيل والجنوب حيث يمكن للعابرين الاستمتاع بها .

وشدد أمين الطائف على فرق النظافة بتعزيز جهودها هذه الأيام في جميع المواقع ذات كثافة الاقبال العالية مثل الاسواق والشوارع التجارية والساحات والميادين ، بالإضافة إلى استمرار العمل بوتيرة مضاعفة في الأحياء والشوارع الداخلية ومداخل ومخارج المدينة، وأهاب برؤساء البلديات الفرعية المتابعة المستمرة مع المراقبين، وسرعة تدارك أي ملاحظات ومعالجتها في حينها، ومتابعة خطة النظافة والوقاية الصحية ونقل الحاويات للمواقع السياحية في العيد والصيف، وتقديم أفضل خدمة ممكنة للأهالي والمصطافين، في ظل ما تجده الأمانة بشكل خاص والامانات والبلديات عموما من دعم لامحدود من الحكومة الرشيدة، واهتمام ومتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ لدعم جميع المشروعات التي من شأنها راحة المواطنين والتسهيل عليهم.

يذكر أن الأمانة قامت بتجهيز المتنزهات البرية في جنوب الطائف وشمالها مثل متنزه سمنان وسمينين ومتنزه البهيتة والبحيرات وشهدان وغيرها من المواقع البرية ذات الطبيعة الخلابة والطقس المعتدل، حيث تم تهذيب شجيرات الطلح، وإزالة المشوهات البصرية، وتعزيز جهود النظافة من خلال وضع حاويات للنفايات، وتوفير فرق لنظافة هذه المنتزهات المفتوحة بما يضمن قضاء الزوار وقتاً ممتعاً فيها.