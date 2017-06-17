وظائف شاغرة للرجال و النساء في “العليان”

أعلنت مجموعة شركة العليان التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بعدد من الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف على مسمى:

– مدير الأداء: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

– نائب مدير الخزينة: درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 يونيو 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 سبتمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من (هنا).