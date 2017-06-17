 وظائف شاغرة للرجال و النساء في “العليان” | فيفاء أون لاين
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة للرجال و النساء في “العليان”

وظائف شاغرة للرجال و النساء في “العليان”
فيفاء أون لاين - متابعة

أعلنت مجموعة شركة العليان التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بعدد من الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف على مسمى:

– مدير الأداء: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

– نائب مدير الخزينة: درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 يونيو 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 سبتمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من (هنا).

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*