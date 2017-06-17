وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، لحمَلة درجة الدكتوراه، ودرجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير، وذلك للعمل في مقر الجامعة بالمنطقة الغربية.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف على مسمى:

مدير فئة البحوث – المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، ويفضل درجة الماجستير المفضل، مع وجود خبرة سابقة. أخصائي الفئة – المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، ويفضل درجة الماجستير المفضل، مع وجود خبرة سابقة. خبير بيانات: درجة الدكتوراه في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 حزيران/يونيو 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ تفضل من هنا.