وظائف شاغرة في “مجموعة التركي”

أعلنت شركة مجموعة التركي وأولاده “التركي القابضة”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة ودرجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، وشهادة الثانوية العامة، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وبعدد من الشركات التابعة لها في كل من “الرياض، والدمام، والخبر، ومدن أخرى”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف بمسمى:

1- مسؤول مبيعات تنفيذي – (الرياض).

2- أمين مستودع – (مدن متعددة).

3- مشغل وحدة خلط خرسانية – (الدمام).

4- ميكانيكي مصنع – (الدمام).

5- كهربائي مصنع – (الدمام).

6- مهندس ميكانيكي – (الخبر).

7- موظف استقبال – (مدن متعددة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 أغسطس 2017م.

وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا).