وزارة التجارة : إيقاف مسابقة لمنتج عطري عبر سناب شات

أوقفت وزارة التجارة والاستثمار مسابقة تجارية لمنتج عطري تم الترويج له عبر “سناب شات” لعدم وجود ترخيص للمسابقة، ولاشتراط الشراء للدخول في السحب.

وأوضحت الوزارة في تغريدات عبر حسابها الرسمي في تويتر مساء اليوم السبت، أنه تم استدعاء المنشأة “المنظمة للمسابقة” لإكمال الإجراءات النظامية وإيقاف المسابقة لحين إصدار التراخيص اللازمة لإقامتها.

وأوضحت وزارة التجارة أن أنظمتها تنص بعدم إلزام المستهلكين بالشراء كشرط للمشاركة بالمسابقات وعدم إجراء أي مسابقة أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص.