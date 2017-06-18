 وزارة التجارة : إيقاف مسابقة لمنتج عطري عبر سناب شات | فيفاء أون لاين
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

ومخالفة المؤسسة المنظمة

وزارة التجارة : إيقاف مسابقة لمنتج عطري عبر سناب شات

وزارة التجارة : إيقاف مسابقة لمنتج عطري عبر سناب شات
فيفاء أون لاين - متابعة

أوقفت وزارة التجارة والاستثمار مسابقة تجارية لمنتج عطري تم الترويج له عبر “سناب شات” لعدم وجود ترخيص للمسابقة، ولاشتراط الشراء للدخول في السحب.

وأوضحت الوزارة في تغريدات عبر حسابها الرسمي في تويتر مساء اليوم السبت، أنه تم استدعاء المنشأة “المنظمة للمسابقة” لإكمال الإجراءات النظامية وإيقاف المسابقة لحين إصدار التراخيص اللازمة لإقامتها.

وأوضحت وزارة التجارة أن أنظمتها تنص بعدم إلزام المستهلكين بالشراء كشرط للمشاركة بالمسابقات وعدم إجراء أي مسابقة أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص.

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