الإسلام أكثر الأديان انتشاراً على مستوى العالم

في كل سنة يكثر عدد المساجد في أوروبا وتزداد أعداد المسلمين، بينما يقل عدد المعتنقين لليهودوية والنصرانية.

فالإسلام ينتشر في جميع قارات العالم وهو أكثر الاديان انتشاراً على مستوى العالم كما تؤكد الاحصائيات.

فبعد أن كان المسلم في أروربا لايجد مكاناً يصلي فيه ولا يجد المطاعم التي تلتزم ببيع اللحم الحلال أصبح الآن يجد عشرات المساجد والمطاعم الاسلامية في المدينة الواحدة وكذلك محلات الملابس التي تبيع الزي العربي.

ففي بريطانيا مثلا التي يزيد عدد سكانها عن ٦٥ مليون يشكل المسلمون منهم ما يعادل ٥% أي ما يقارب ثلاثة ملايين مسلم، وهؤلاء هم الذين دخلوا لبريطانيا بشكل رسمي، أما غير الرسميين فقد يصلون إلى أكثر من خمسمائة الف مسلم.

وقد أقام المسلمون عدد من المراكز الاسلامية والتي تتكون من مسجد وفصول دراسية، لأن نظام البلد لايسمح ببناء المساجد إلا بشروط وقد لا تتحقق، فلجأ المسلمون إلى إنشاء مراكز وأقاموا فيها بعض الفصول الدراسة لدراسة اللغة العربية وعلوم الشريعة وتحفيظ القرآن وساحات كبيرة للصلاة يؤدون فيها الصلوات الخمس والجمع، وقد لا يخلو منها حي سواء في العاصمة لندن أو في غيرها.

وفي بعض الاحصائيات ان عدد المساجد في بريطانيا وصل لأكثر من ١٥٠٠ مسجد في لندن منها ٦٠٠ مسجد، وهذه الاحصائية قديمة.

وقد أثرت الهجرة من بعض البلاد الاسلامية بسبب الحروب والفقر إلى زيادة عدد المسلمين وانتشار المراكز الاسلامية والساجد في جميع الاحياء يجتمع فيها المسلمون لأداء شعائرهم الدينية من الصلاة والمحاضرات والدروس وتعليم اللغة العربية، وبعض هذه المراكز والجمعيات تقوم بطباعة الكتب الاسلامية والمنشورات الاسلامية للتعريف بالإسلام ويقوم المحتسبون بتوزيعها على الناس في الاماكن العامة، وقد نفع الله بها، وأسلم بسببها وبجهود الدعاة الكثير بعد توفيق الله وفضله.

والمسلمون في بريطانيا يتمتعون بحرية المعتقد ويقيمون شعائرهم الدينية كالأعياد وغيرها حتى في الأماكن العامة، فصلاة العيد مثلاً تقام في الحدائق الكبيرة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

بل وأصبح في بعض الادارات الحكومية التي يوجد بها مسلمون مصليات، بل في مطار لندن (هيثرو) يوجد مصلى مستقل وسجاد موجه للقبلة وأماكن للوضوء.

وصدق النبي ﷺ:(سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار).

فبعد أن خرج نبينا محمد ﷺ هو وصاحبه مستخفياً من مكة وقد أهدر المشركون دمه وجعلوا لمن يأتي به حياً أو ميتاً مائة ناقة، دخل دينه الآن القارات الست، فلا تخلو دولة ولا مدينة من مسلم يذكر الله سبحانه.

وهذه بعض الصور لأهم المساجد وأكبرها في بريطانيا.

وأولها مسجد شرق لندن ويتسع لأكثر من ٧٠٠٠ مصلي وفيه مدارس لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية.

ثانياً مسجد فاضل وقد بني في عهد الملك فيصل وهو لازال أميراً في حينها وهو من أقدم المساجد في بريطانيا وعمره أكثر من ٨٠ عاماً.

وثالثها المركز الثقافي بلندن وقد بني في عهد الملك فيصل -رحمه الله- وفيه جامع كبير يتسع لأكثر من ٥٠٠٠ مصلي وهو من أقدم المساجد في لندن وعمره ما يقارب ٧٠ عاماً.

وهناك أيضاً مساجد قديمة لبعض الجاليات اليمنية والصومالية ولأن بعض تلك الأحياء لا يسكنها إلا مسلمون فقد سمحت لهم الحكومة برفع الأذان والخطب من مكبرات الصوت، ومنها مسجد النور في كاردف (ويلز).

وقد اضفنا في هذا التقرير صور لبعض المساجد والمراكز الاسلامية والتي لا يتسع المجال لذكر تفاصيلها.