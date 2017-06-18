بلدية محافظة صبيا تنفذ ملعبا نموذجيا لشباب قريتى الملحاء وأبو القعايد

إنطلاقاً من إيمانها بأهمية المشاركة المجتمعية والتواصل مع المجتمع ولتقديم خدمات نوعية للشباب ، فقد تم تنفيذ مشروع إنشاء ملاعب رياضية حيث أنتهت بلدية محافظة صبيا هذه الأيام من تجهيز ملعب قريتى الملحاء وأبو القعايد بمواصفات حديثة وقد تم إطلاق التيار الكهربائى لإنارة الملعب وتم تشغيله للاستفادة منه فى شغل أوقات فراغ الشباب بالمفيد والنافع .

وأوضح رئيس بلدية محافظة صبيا الأستاذ /سفر بن سعد آل زاحم الشهراني ٠ أن ملعب قريتى الملحاء وأبو القعايد تم تنفيذه ضمن مجموعة ملاعب رياضيه للشباب بعقد يتجاوز 11 مليونا ريال لتنفيذ أربعة ملاعب نموذجية من ضمنها ملعب قريتى الملحاء وأبو القعايد الذي تم الانتهاء من تنفيذه .

وأشار “آل زاحم ” أن البلدية حرصت على توزيع الملاعب في أماكن الكثافة السكانية للقرى الكبيرة والمتقاربة وبمعايير جغرافية ، مضيفا بأن الملاعب روعي في تصميمها كافة الخدمات من إنارة وأرصفة ومواقف للسيارات وكل ما يتعلق بخدمة مرتادي الملاعب .

وبحمد الله تم استلام أحد تلك الملاعب و هناك عدد ثلاثة ملاعب أخرى على وشكك الاستلام بمشيئة الله قريبا كونها فى مراحلها النهائية .

وقال “الشهراني” إن الهدف من إنشاء هذه الملاعب هو إيجاد مرافق لممارسة الرياضة للشباب ، واستغلال أوقات فراغهم ، وحرصت البلدية على تنفيذ هذا المشروع في القرى الكبيرة ذات الكثافة السكانية لمحافظة صبيا لخدمة أكبر شريحة من الشباب ، ولدى البلدية خطة لخدمة بقية القرى حسب ما يتوفر من إمكانات ، موضحا أن البلدية سبق أن قامت بتنفيذ عدد من الملاعب فى مدينة صبيا حيث تم في المرحلة الأولى إنشاء أربعة ملاعب لكرة القدم وخمسة ملاعب لكرة الطائرة في مدينة صبيا .

وشدد الشهراني على ضرورة المحافظة على هذه الخدمات من الاعتداء والتشويه من قبل بعض الشباب والمراهقين هداهم الله ، موجهاً رسالة للشباب إلى الاستفادة من هذه الملاعب وغيرها من المنشآت الأخرى كالحدائق والتى كلفت الدولة الكثير من الجهد والوقت والمال من أجل راحة المواطنين والمقيمين ، فيجب علينا استخدام تلك المنشآت بشكل حضاري والبعد عن الممارسات الخاطئة والإبلاغ عمن يتسبب فى إتلافها .

ووجه ” الشهرانى ” شكره لسعادة محافظ صبيا لتعاونه مع البلدية فى تذليل كل ما يواجهها من عقبات ، وللزملاء فى شركة الكهرباء بصبيا على تعاونهم ٠ ولرئيس وأعضاء المجلس البلدى بصبيا وللزملاء فى قسم المشاريع والكهرباء بالبلدية ٠متمنيا للجميع التوفيق والسداد ٠