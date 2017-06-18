أمانة جازان تكثف رقابتها على المحلات لمنع رفع الأسعار خلال العيد

أوضح سعادة أمين منطقة جازان الأستاذ محمد بن حمود الشايع بأن الأمانة والبلديات بدأت أستعداداتها لإستقبال الزوار من داخل وخارج المنطقة، وذلك بتجهيز الكورنيش والواجهات البحرية والمسطحات الخضراء والحدائق وميادين وكافة الأماكن التي يرتادها الزوار للتنزة وقضاء أوقاتهم بها.

استنفار بلدي:

قال الشايع: بأنه تم توجيه البلديات بمتابعة الفرق الميدانية لأعمال النظافة للقيام بدورها بشكل مكثف من خلال تنظيف الشوارع والطرقات والحدائق والمتنزهات والشواطئ وداخل الأحياء والقرى وذلك للمحافظة على النظافة العامة، هذا إلى جانب صيانة وإنارة الشوارع والحدائق والأماكن المستهدفة لأقامة الفعاليات والأنشطة خلال أيام العيد .

حملات مكثفة:

وأكد الشايع بأن هناك حملات مكثفة تعمل على فترتين صباحية ومسائية على المحلات التجارية والمطاعم والبوفيهات وجميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية تحديداً التي يتم زيارتها بشكل أكبر خلال أيام العيد كالصوالين والمغاسل والمشاغل والمسالخ وتقوم بإستغلال المواطنين برفع الأسعار فقد تم تنبيه على تلك المحلات بعدم رفع الأسعار المعتمدة عن التي يجري العمل بها طوال العام، وأن تضع لافتة واضحة بها قائمة الأسعار والالتزام بها حتى تجنبهم العقوبة.

وأشار الشايع: أن أمانة المنطقة وجميع البلديات المرتبطة بها تسخر كافة كوادرها وإمكاناتها لرفع مستوى الخدمات التي تتواكب مع طموح وتطلعات المواطن .

خط ساخن:

وأهاب بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر قنواتها التي خصصتها لاستقبال البلاغات، مؤكداً حرص الأمانة وعنايتها بجميع البلاغات التي تردها عن طريق خدمة (940) الذي يعمل على مدار الساعة.