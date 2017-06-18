أقامت الغرفة التجارية بجازان افطارها السنوي الأول بجازان

أقامت الغرفة التجارية الصناعية بجازان حفل إفطار لمجتمع الأعمال وشركائها في القطاعين المدني والعسكري وذلك يوم السبت الموافق ١٤٣٨/٠٩/٢٢هـ بقاعة الاحتفالات في فندق الراديسون بلو

وقد توافدت أعداد كبيرة من المدعوين لهذا الاحتفال كان في مقدمة مستقبليهم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد صايغ ونائبيه وأعضاء المجلس وأمينها العام الأستاذ ماجد الجوهري

عقب صلاة المغرب وإبان تناول الضيوف لوجبة الافطار قدمت كلمة ترحيبية ألقاها الشيخ سعود الغزواني نائب رئيس مجلس الإدارة تلتها عدد من الفقرات المتنوعة و مشاركات الحضور.

وتعد هذه المبادرة من الغرفة التجارية بجازان الأولى من نوعها و لحرص رئيس و اعضاء مجلس الادارة على هذه المناسبه ، بعد اعتمادها والسعي على تنفيذها كخطوه ضمن مجموعة خطوات ومبادرات تستهدف مجتمع الأعمال وشركاء الغرفة وفتح أبواب التواصل والشراكة المجتمعية ورجال اعمال المنطقة.