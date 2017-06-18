“العمل والجوازات”: لم نتلق أي مخاطبات رسمية عن موعد تحصيل رسوم المرافقين

ذكرت مصادر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمديرية العامة للجوازات، أن الجهتين لم تتلقيا بعد أي توجيهات رسمية أو مخاطبات؛ تخص البدء اعتباراً من الشهر المقبل في تطبيق الرسوم الشهرية المقررة عن المرافقين للعمالة الوافدة.

وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “عين اليوم”، أن مكاتب العمل بجميع مناطق المملكة لم تتلق أي تعليمات حول هذه الرسوم رغم دخولها فترة إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم الخميس الماضي، نافية وجود أية معلومات رسمية حول موعد تطبيق الرسوم أو آلية تنفيذها.

وكان عدد من الشركات والمؤسسات بالمملكة قد نبه مكفوليه من موظفين وعمال أجانب٬ ببدء تطبيق الرسوم الشهرية عن المرافقين لهم اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، طبقاً لما أظهرته وثيقة برنامج “تحقيق التوازن المالي” عن بدء تطبيق الرسوم بشكل تدريجي في شهر يوليو برسوم تبلغ 100 ريال للمرافقين والمرافقات.