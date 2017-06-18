في البطولة التي شارك فيها أكثر من 1300 متسابقاً السلمي والتركي وأحمد أبطالا لتحدي “سباحة” وقت اللياقة

توج مدير العمليات بالاتحاد السعودي للسباحة الاستاذ فواز بن صالح العطوي ومساعد الرئيس التنفيذي لشركة وقت اللياقة الاستاذ عبد الملك الحقباني، الفائزين في بطولة تحدي السباحة في وقت اللياقة، التي أقيمت على مسبح مركز وقت اللياقة الراقي بنادي الشباب.

وحقق معاذ السلمي (مركز الراقي) المركز الأول في سباق السباحة الحرة والفراشة.

وحصل أحمد محمد أحمد (مركز شبرا فتنس) على المركز الأول في سباحة الصدر، والمركز الثاني في السباحة الحرة وحقق عبدالرحمن التركي (مركز الشافعي) المركز الأول في منافسة سباحة الظهر، وجاء ثانياً في سباحة الفراشة والصدر، فيما حل هاني فرفوش (مركز الراقي) في المركز الثاني في سباحة الظهر.

الجدير بالذكر أن منافسات البطولة قد أقيمت في ثلاث مناطق بالمملكة (الوسطى والشرقية والغربية) إضافة إلى الإمارات (دبي وراس الخيمة) وبلغ عدد المشاركين من الأعضاء 1366 سباحاً ..