 فخامة الرئيس الباكستاني يغادر جدة | فيفاء أون لاين
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

فخامة الرئيس الباكستاني يغادر جدة

فخامة الرئيس الباكستاني يغادر جدة
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غادر فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية جدة اليوم .
وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس، ومدير شرطة محافظة جدة العميد عبدالوهاب عسيري ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله الريمي ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .

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