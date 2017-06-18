فخامة الرئيس الباكستاني يغادر جدة

غادر فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية جدة اليوم .

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس، ومدير شرطة محافظة جدة العميد عبدالوهاب عسيري ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله الريمي ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .