 الأمن العام : يوضح عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية للمساس بالأمن | فيفاء أون لاين
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

الأمن العام : يوضح عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية للمساس بالأمن

الأمن العام : يوضح عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية للمساس بالأمن
فيفاء أون لاين - متابعة

أكدت إدارة الأمن العام أن الدخول على المواقع الإلكترونية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للمملكة؛ يعد جريمة تعرض مرتكبها للسجن 10 أعوام ولغرامة تقدر بـ 5 ملايين ريال.

وقالت في تغريدة عبر حسابها بـموقع “تويتر”: “إن مَن يقوم بالدخول إلى موقع إلكتروني للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي، يعرض نفسه للسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ودعت إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو عبر تطبيق “كلنا أمن” على الأجهزة الذكية التابع للأمن العام أو عبر بوابة “أبشر”.

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