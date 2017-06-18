 قتلى وجرحى في هجوم بقنبلة استهدف مركزًا تجاريًا في العاصمة الكولومبية | فيفاء أون لاين
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

قتلى وجرحى في هجوم بقنبلة استهدف مركزًا تجاريًا في العاصمة الكولومبية

قتلى وجرحى في هجوم بقنبلة استهدف مركزًا تجاريًا في العاصمة الكولومبية
فيفاء أون لاين - متابعة

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم امرأة فرنسية وأصيب 11 شخصًا بجروح، في هجوم بقنبلة استهدف أمس السبت، مركزًا تجاريًا في العاصمة الكولومبية بوغوتا، وفق ما أعلنت مصادر طبية محلية.
وإثر الانفجار أصدر الرئيس خوان مانويل سانتوس أمرًا لقائد الشرطة الوطنية الجنرال خورخي نييتو، بفتح تحقيق لجلاء ملابسات الانفجار, وبحسب المعلومات الأولية التي نشرتها الشرطة فقد وقع الانفجار قرابة الساعة 17,00 (22,0 ت غ) في المركز التجاري الواقع بمنطقة يقصدها الأجانب بكثرة.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*