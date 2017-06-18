قتلى وجرحى في هجوم بقنبلة استهدف مركزًا تجاريًا في العاصمة الكولومبية

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم امرأة فرنسية وأصيب 11 شخصًا بجروح، في هجوم بقنبلة استهدف أمس السبت، مركزًا تجاريًا في العاصمة الكولومبية بوغوتا، وفق ما أعلنت مصادر طبية محلية.

وإثر الانفجار أصدر الرئيس خوان مانويل سانتوس أمرًا لقائد الشرطة الوطنية الجنرال خورخي نييتو، بفتح تحقيق لجلاء ملابسات الانفجار, وبحسب المعلومات الأولية التي نشرتها الشرطة فقد وقع الانفجار قرابة الساعة 17,00 (22,0 ت غ) في المركز التجاري الواقع بمنطقة يقصدها الأجانب بكثرة.