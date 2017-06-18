بالصور والتفاصيل .. هنا كل شيء عن ” نوكيا Nokia 9 “

عودة نوكيا لسوق الهواتف الذكية كانت الحدث الأهم في سوق الهواتف الذكية ولكن هذه العودة ليست كاملة حتى الآن.

فقد أصدرت شركة HMD الفنلندية المالكة للعلامة التجارية نوكيا ثلاثة هواتف حتى الآن وهي نوكيا 3,5,6 وهي التي بالرغم من ميزاته الجيدة وتحقيقها النجاح المطلوب منها إلا أنها تبقى من فئة الهواتف المتوسطة ولذلك تستعد الشركة للاعلان عن الهاتف نوكيا 9 والذي سيكون من فئة الهواتف الراقية وستدخل به المنافسة الجدية مع كبريات الشركات المصنعة للهواتف الذكية لاستعادة جزء من أمجادها ولذلك كان الهاتف مجالاً للتسريبات والاشاعات وهنا أبرز ما تأكد منها حتى موعد الاعلان عنه.

التصميم

انتشرت عدة صور لتصميم الهاتف وحتى مقطع فيديو ترويجي له ومعها يمكن اكتشاف معظم ملامح تصميم الهاتف الذي سيكون مصنعاً من الألمنيوم القوي على غرار نوكيا 6 ولكن سيكون أثقل بالوزن منه ويظهر بالصور الهاتف مغلفاً في صندوق من البلاستيك يخبئ معظم التصميم ولكم مما هو مرئي يظهر المعدن اللامع للهاتف مع زجاج الغورييلا الذي يحمي الشاشة مع خطوط الهوائي أعلى الهاتف.

بالجهة الخلفية من الهاتف توجد الكاميرا المزدوجة المتوضعة بشكل عامودي في حين في الجهة الأمامية هناك زر الرئيسية المتوقع أن يحوي ماسح البصمة وستكون الشاشة بحجم 5,3 إنش بدقة 1440:2560 بيكسل ومن الممكن أن تستخدم بها تقنية IPS LCD التي استخدمتها الشركة في نوكيا 6 والتي تجعل الهاتف أقل استهلاكاً للطاقة.

المواصفات التقنية

من المتوقع أن يأتي الهاتف بمعالج سناب دراغون 835 من صنع كوالكوم وهي المعالج الذي استخدم في جلاكسي S8 ونسخة البلس منه وسوني اكسبيريا XZ وغيرها من الهواتف الراقية ومن المتوقع أن تكون ذاكرة الوصول العشوائي الرام بحجم 4 جيجابايت بينما الذاكرة الداخلية فهي ستكون بحجم 64 بالرغم من أن الشركة اختبرت نسخة برام حجم 6 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت ومن غير المؤكد اصدار هذه النسخة .

الأسعار

لا تسريبات مؤكدة عن السعر الذي سيباع به الهاتف لدى الاعلان عنه ولكن بالنظر لاستراتيجية شركة HMD فإن الهاتف سيكون بسعر أقل من منافسيه في الأسواق ليشكل ذلك عامل جذب له وسيكون ضمن نطاق أسعار بقية الهواتف فالهاتف سوني اكسبيريا ZX سعره حوالي 800 دولار بينما جلاكسي S8 حوالي 900 دولار بينما يتوقع أن الهاتف الايفون 8 سيتجاوز سعره 1000 دولار.

و عن موعد اصدار الهاتف فإن الشركة اكدت مراراً أن سلسلة هواتف الشركة سيتم الاعلان عنها قبل نهاية شهر حزيران يونيو الحالي ولكن دون أي اعلان رسمي عن موعد محدد للاعلان عن نوكيا9 ولكن بالنظر لحجم التسريبات فإن الهاتف ليس ببعيد عن موعد الاعلان عنه.