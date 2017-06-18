24 قتيل و 20 جريح جراء حريق غابات في البرتغال

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق غابات نشب أمس السبت، في منطقة ليريا وسط البرتغال الى 24 قتيلاً على الاقل فضلاً عن نحو 20 جريحًا، حسبما أعلن رئيس الحكومة البرتغالية انطونيو كوستا.

وقال أمام مقر الدفاع المدني في لشبونة “انتشرت النيران على نحو عنيف جدًا وبطريقة لا يمكن تفسيرها. نواجه مأساة رهيبة. حتى الآن تأكد مقتل 24 شخصًا لكن العدد مرشح للارتفاع”.

وأضاف “للأسف، أنها بلا شك أكبر مأساة عرفناها منذ سنوات على صعيد حرائق الغابات”. واندلع الحريق في بيدروغاو غراندي بمنطقة ليريا، وحشد زهاء 500 رجل إطفاء و 160 آلية لمكافحة الحريق.