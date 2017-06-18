 افغانستان .. مقتل شرطي وإصابة ثلاثة في هجوم انتحاري | فيفاء أون لاين
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

افغانستان .. مقتل شرطي وإصابة ثلاثة في هجوم انتحاري

افغانستان .. مقتل شرطي وإصابة ثلاثة في هجوم انتحاري
فيفاء أون لاين - كابول - واس

قتل شرطي على الأقل وأصيب ثلاثة آخرون صباح اليوم، عندما فجر انتحاري مركبة محملة بالمتفجرات عند بوابة مقر الشرطة بإقليم باكتيا جنوب شرق أفغانستان.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانش، إن ثلاثة من شركاء الانتحاري شنوا بعد ذلك هجوما بالأسلحة النارية على مقر الشرطة في مدينة جارديز عاصمة إقليم باكتيا.
وأوضح دانش أن اثنين من المهاجمين قتلا على الفور بينما كان الثالث لا يزال يقاتل.

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