(250) مكفوفًا يفطرون على موائد الندوة في النيجر

نظم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في النيجر برنامج إفطار الصائم لـ 250 كفيفًا يقطنون في حي من الأحياء الفقيرة بالعاصمة نيامي.

ويذكر مدير مكتب الندوة في النيجر أن تنفيذ البرنامج جاء بالتعاون مع وزيرة المرأة والسكان السيدة راقية جاكو حيث تعد الندوة من أسبق المنظمات الخيرية التي قدمت مثل هذا البرنامج في مثل هذا المكان الذي لا يصل إليه أحد لتقدم الخير إلى مستحقيه.

وأضاف : النيجر تحتاج إلى تنفيذ الكثير من هذه البرامج لاتساع رقعة الفقراء الذين ينتظرون رمضان حتى ينعموا بخيره وعطائه.