(34200) مشاركة في ختام مشروع المسابقة الرمضانية بالعارضة

اختتمت مساء امس فعاليات المسابقة الرمضانية ضمن مشروع غراس التابع لبرنامج عناية لرعاية اليتيم بجمعية البر الخيرية في محافظة العارضة بالشراكة مع مكتبي الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في كل من مركز الحميراء وجبال العبادل والتي انطلقت في بداية شهر رمضان الكريم واستمرت حتى التاسع عشر من الشهر ذاته وشهدت قبولاً متزايداً وانتشاراً واسعاً في المجتمع .

وبين المدير التنفيذي لمشروع غراس الأستاذ محمد المحمدي أن الهدف الحقيقي من وراء إقامة المسابقة نشر الفائدة والوعي عبر ارسال روابط لمقاطع فيديو لمادة علمية يتم اختيارها بعناية وإرسالها ليليا لاستخلاص الفوائد منها مبدياً سعادته بما وصلت إليه المسابقة من أرقام ومشاركات استمرت خلال فترة البرنامج حيث بلغ عدد المشتركين في المسابقة ( 1800) مشاركا حملت معها (34200) مشاركة وأن عدد الفائزين بلغ ( 87 ) فائزا من الجنسين خلال فترة المسابقة .

وأشاد ” المحمدي ” بالدور الكبير الذي قامت به الجهات المشاركة والداعمة للمشروع خلال فترة الإعداد والتجهيز مثمناً في الوقت ذاته الدعم السخي للمشروع من مكتب تسهيل الإجراء للخدمات العامة بالعارضة ومؤسسة حسين هادي جحفلي والذي كان له بالغ الأثر في نجاح المشروع . مقدماً شكره لكافة الأجهزة الإدارية والفنية العاملة في المشروع على جهودهم المبذولة ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح المسابقة . سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح اعمالهم وأن يجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم .