برنامج مهني لتزويد المحكمين السعوديين بالمهارات الاحترافية

يُدشن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالمملكة العربية السعودية البرنامج المهني لإعداد وتأهيل المحكمين في العمل القضائي التحكيمي خلال الفترة من 28 شوال إلى 3 ذو القعدة 1438هـ (22 – 26 يوليو 2017م) بمدينة الاسكندرية، بالتعاون مع جامعة أسيوط وبمشاركة مدربين محليين ودوليين.

وأوضح رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم الدكتور فهد مشبب آل خفير بأن المركز يسعى من خلال البرنامج لنشر الثقافة القانونية لإعداد جيل من المحكمين القادرين على إدارة الدعوى التحكيمية بصورة تمكنهم من الدخول لسوق العمل المحلي والدولي بمهارة وإتقان.

وبين بأن البرنامج يقام بالتعاون مع جامعة أسيوط ونقابة المحامين ونقابة مستشاري التحكيم وخبراء الملكية الفكرية، ويستهدف المحامون والمستشارون بالجهات الحكومية والقطاع الخاص والإعلاميون والمحكمون والخبراء والمهندسين والمحاسبين وموظفو البنوك والتأمينات وجميع العاملين بالإدارات القانونية.

وكشف د. فهد آل خفير بأن البرنامج يستعرض نظام المرافعات الشرعية والاختصاص الدولي والنوعي والمحلي وإجراءات الجلسات ونظامها والدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة وإجراءات الإثبات ووالاعتراض على الاحكام، كما يستعرض البرنامج نظام التنفيذ الجديد والسند التنفيذي والافصاح عن الأموال و الحجز التحفظي وإجراءات الاعسار والحبس التنفيذي، ويتناول البرنامج قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم وآلية رفع الدعوي وقيدها و النظر في الدعوي والحكم فيها و الاستئناف وإجراءات الطعن، إلى جانب استعراض نظام الإجراءات الجزائية الجديد وإجراءات الاستدلال والتحقيق وإجراءات المحاكم الجزائية، فضلاً عن نظام التحكيم التجاري وصور تدخل القضاء في التحكيم، وطرق تسوية المنازعات التجارية الدولية، وتشكيل هيئة التحكيم وإصدار حكم التحكيم.

يذكر بأن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى إلى دعم مسيرة التحكيم في المملكة وجعله الخيار المفضل والانسجام مع التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية من خلال تأهيل خيرة الكفاءات من أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية والمتخصصة في مجالات التوفيق والتحكيم الدولي كوسائل معتبرة في تسوية النزاعات.