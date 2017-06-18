 نائب أمير الرياض يكرم “نخبة العود” | فيفاء أون لاين
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

بمناسبة اليوم العالمي للمتعافين من السرطان

نائب أمير الرياض يكرم “نخبة العود”

نائب أمير الرياض يكرم “نخبة العود”
الرياض: علي القرني

كرم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، شركة “نخبة العود”؛ لرعايتها احتفال الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان بمناسبة اليوم العالمي للمتعافين من السرطان 2017م، والذي عُقد تحت رعاية أمير الرياض في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات مؤخراً وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام لشركة نخبة العود، ماجد المقبل، أن الشركة حرصت على رعاية تلك الحملة المهمة في إطار دعمها لجهود الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، والتي تتضمن حملات توعوية وإعلامية للتعريف بمرض السرطان ومسبباته وطرق التعامل معه،

إضافة إلى تهنئة وتكريم المتعافين من هذا المرض وأكد “المقبل” أن “المشاركة تأتي ضمن إسهامات الشركة في خدمة المجتمع من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية النابعة من تعاليم ديننا الإسلامي، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية لهذا الوطن المعطاء كنوع من رد الجميل ،وأضاف أن “نخبة العود” تشرفت بالمشاركة في الكثير من الفعاليات والمبادرات لاجتماعية والخيرية والتطوعية خلال السنوات الأخيرة، مشدداً على أهمية تضافر الجهود بين كافة القطاعات الخاصة والجمعيات الخيرية لما فيه خدمة المجتمع

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