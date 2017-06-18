تتهادى نحو التّنور ، ربطتْ على وسطها بقطعة قماش كي تعينها ، حملتْ سفرة معدنية مستديرة ، وضعتْ في وسطها إناءين حجريين أحدهما مملوء لحمًا والآخر لحمًا وخضارا ، التنور على رأيها قد حمي، عرفتْ ذلك من انقطاع الدخان المتصاعد ، وصلتْ إلى التنور وهي تعدُّ على أصابعها محتويات الوجبة الشعبية ، يبدو أنها لم تنس شيئا ، ألقتْ (المغشّيْن) أعني إنائي الحجر في التنور ، غمتْ عليهما ، وضعتْ على فم التنور غطاء قديما ، لوتْ على الغطاء بقطعة قماش قديمة، اطمأنتْ أن الأمورعلى مايرام ، اتجهتْ إلى التنور الآخر وجدته حاميا ، أحضرتْ طبق الخبز البلدي والدقيق ، خبزت ، غطت التنور ، ذهبتْ لتستريح ، مضى من الوقت مايكفي لتنضج الوجبة الشعبية ، اجتمعوا في الفناء الصغير، ذهبتْ نحو التنور ، لحقتْ بها ابنتها الصغيرة ، أخرجتْ من بطن التنور اللحم والإدام ، وأخرجتْ من التنور الآخر الخبز الأحمر والدقيق ، طلبتْ من ابنتها مساعدتها ، حملت الاثنتان الوجبتين اللذيذتين ، كانتْ العائلة تنتظر ، حان موعد الاجتماع ، كان مساء جميلاً بطلته ربّة بيتٍ ربطتْ على وسطها لتسعد أسرتها الصغيرة .