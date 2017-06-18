بالصور .. “أفارقة مُخالفين” يتجمعون أمام مبنى المحافظة والشرطة بـ ” فيفاء “

رصدت عدسة ( فيفاء أون لاين ) خلال اليومين الماضيين تواجد عدد كبير من العمالة الافريقية المقيمة بطريقة غير نظامية أمام مبنى محافظة فيفاء وشرطة فيفاء مصطحبين معهم امتعتهم وذلك رغبة منهم في مغادرة المملكة والعودة الى اوطانهم وذلك امتثالاً للتعليمات الاخيرة التي سنتها الدولة خلال الفترة الماضية .

وقد ذكر عدد منهم اثناء سؤالهم عن سبب هذا التجمع ان الاجهزة الحكومية المعنية لم تتعاون معهم في إيصالهم الى منطقة جازان لإكمال إجراءات المغادرة والعودة الى بلدانهم ولم يجدوا الا الافتراش والجلوس في تلك المواقع.

وقد أبدى عدد من المواطنين إستيائهم من تواجد هذه العمالة المخالفة وبهذه الاعداد الكبيرة في المواقع الحيوية في المحافظة مطالبين الجهات المختصة بإنهاء اجراءات هذه العمالة لما تشكله من خطورة على المحافظة وكذلك الصورة السلبية من تواجدهم في المواقع الحيوية في المحافظة