الهاتف المعجزة ” يوتافون Yotaphone ” سيغزو الأسواق .. قريباً (صور)

تستعد الأسواق العالمية لاستقبال النسخة الثالثة من الهاتف الروسي الشهير “يوتا فون”، والذي يوصف بـ”الهاتف المعجزة”؛ نظراً لإمكانياته المتقدمة وسعره الزهيد.

ومن المتوقع أن يتم طرح “يوتا فون 3” في الأسواق العالمية، وخاصة الصين والهند خلال شهر سبتمبر من عام 2017 الجاري، وفق موقع “تيك رادار” التقني المتخصص.

وكان نسخة الهاتف السابقة، لم تتحقق المبيعات المرجوة؛ بسبب هجوم الأسواق الأوروبية والأمريكية عليه، وحظر بيعه في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يتم طرح الهاتف الجديد بنسختين؛ الأولى بسعة 64 جيجابايت بسعر 350 دولاراً أمريكياً، والثانية بسعة 128 جيجابايت بسعر 450 دولاراً؛ وهو ما يُعَد سعراً أقل بكثير من الهواتف الذكية المنافسة والمكافئة في الإمكانيات.

ويعتمد “يوتافون 3” على نفس التقنية التي تم اعتمادها في النسخة السابقة؛ ولكن بعد تطويرها بصورة كبيرة، وهي تقنية “تعدد الأوجه”.

ويعتمد الهاتف على شاشة لمسية رئيسية كاملة الألوان والدقة، وشاشة في الجهة الخلفية من الهاتف تعتمد على عرض المهام الرئيسية للهاتف، معتمد على الحبر الإلكتروني.

وتُستخدم تلك الشاشة للحفاظ على طاقة البطارية، بتنفيذ عدد من المهام الرئيسية بأقل قدر من الطاقة.

ولكن لم تعلن الشركة الروسية بعدُ عن باقي المواصفات الخاصة بالهاتف؛ ولكن كانت صورة مسربة له، نُشرت في إبريل الماضي، أظهرت تغييرات كبيرة على شكل الكاميرا وزر “هوم” الذي يبدو أنه سيدعم بمستشعر لقراءة بصمة الإصبع، فيما يبدو أن حجم الشاشة كما هو معتاد.