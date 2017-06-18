“الكهرباء”: عطل فني طارئ وراء انقطاع الخدمة في أبوعريش

أكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها على سرعة إصلاح أية أعطال قد تحدث بالشبكة خلال عملية إيصال الخدمة الكهربائية إلى مشتركيها في وقت قياسي وبأعلى معايير الأمن والسلامة، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والصيانة والعمليات لديها تعمل على مدار الساعة لسرعة إصلاح الأعطال.

وبينت الشركة في ردّها على ما نشرته “سبق” بتاريخ 14/ 6/ 2017م، تحت عنوان “سكان “مهدج أبوعريش” بجازان يشكون الانقطاعات المتكررة للكهرباء”، أن عطل فني طارئ تسبب بانقطاع الخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين في محافظة أبو عريش، وأنه فور حدوث الانقطاع باشرت فرق الصيانة والطوارئ إلى الموقع، وتم إصلاح العطل خلال وقت وجيز، مبديةً اعتذارها عن أي انقطاع خارج عن سيطرتها.

وأشارت الشركة السعودية للكهرباء إلى أن الفرق الفنية عملت عند انقطاع الخدمة إلى عزل العطل وإعادة الخدمة إلى المشتركين في أسرع وقت، مشددة على التزامها بتقديم خدمة كهربائية آمنة وموثوقة لجميع المشتركين بكل مناطق المملكة.