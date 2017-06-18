 بالفيديو .. هذه هي العائلة السعودية التي صنعت باب الكعبة | فيفاء أون لاين
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

بالفيديو .. هذه هي العائلة السعودية التي صنعت باب الكعبة

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تعد عائلة شيخ الصاغة الشيخ محمود بدر أول من قام بصناعة باب الكعبة المشرفة في العهد السعودي، بأمر من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح فيصل محمد بدر حفيد الشيخ محمود بدر أن عائلتهم تمتهن صناعة الذهب وتتوارثها جيلاً بعد جيل، مبيناً أن أول باب للكعبة قام جدّه بصناعته في عام 1363هـ واستغرقت صناعته نحو عام ونصف حيث بقي بالكعبة لنحو 36 عاماً.

وقال فيصل إنه قام بنفسه بصناعة الباب الثاني في عهد الملك خالد عام 1400هـ، مبيناً وفقاً لموقع “العربية نت” أن الباب جاء بتصميم جديد يختلف عن السابق، ويتكون من الذهب والفضة.

وأبان أن عائلته كان لها الشرف بتركيب ال

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