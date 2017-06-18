 القبض على ” مُخترق” حساب فتاة في إحدى وسائل التواصل | فيفاء أون لاين
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

هددها بنشر صورها ومعلوماتها

القبض على ” مُخترق” حساب فتاة في إحدى وسائل التواصل

القبض على ” مُخترق” حساب فتاة في إحدى وسائل التواصل
فيفاء أون لاين - متابعة

أطاح تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة منطقة حائل اليوم (الأحد) بشخص ابتز فتاة وهددها بنشر صورها على مواقع التواصل المختلفة.

وأوضحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تفاصيل وملابسات الواقعة أن الشاب قام باختراق حساب الفتاة في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وقام بتهديدها وابتزازها بنشر صورها ومعلوماتها.

يُذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمكنت مؤخراً من تخليص أكثر من فتاة من حالات ابتزاز مشابهة لهذه الجريمة، وتمت إحالة المتورطين للنيابة العامة.

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