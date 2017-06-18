هددها بنشر صورها ومعلوماتها القبض على ” مُخترق” حساب فتاة في إحدى وسائل التواصل

أطاح تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة منطقة حائل اليوم (الأحد) بشخص ابتز فتاة وهددها بنشر صورها على مواقع التواصل المختلفة.

وأوضحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تفاصيل وملابسات الواقعة أن الشاب قام باختراق حساب الفتاة في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وقام بتهديدها وابتزازها بنشر صورها ومعلوماتها.

يُذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمكنت مؤخراً من تخليص أكثر من فتاة من حالات ابتزاز مشابهة لهذه الجريمة، وتمت إحالة المتورطين للنيابة العامة.