 انفجار في البحرين واستشهاد رجل أمن وإصابة اثنين | فيفاء أون لاين
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

انفجار في البحرين واستشهاد رجل أمن وإصابة اثنين

انفجار في البحرين واستشهاد رجل أمن وإصابة اثنين
فيفاء أون لاين - وكالات

تسبب تفجير ارهابي وقع قبل قليل بقرية الدراز شمال مملكة البحرين في استشهاد أحد رجال الأمن واصابة اثنين آخرين أثناء قيامهم بأداء الواجب، وقالت الداخلية البحرينية على حسابها في موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أن الجهات الأمنية تباشر إجراءاتها.

وبحسب معلومات مؤكدة فإن الانفجار الذي وقع مساء اليوم وراح ضحيته أحد رجال الأمن نتج بسبب تفجير عبوة ناسفة في دورية أمنية زرعها عملاء النظام الإيراني الذين كثيراً ما يتبنون مثل تلك العمليات الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن القائمين على حفظ النظام.

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رويترز عن الداخلية البحرينية: استشهاد رجل أمن وإصابة اثنين في انفجار بقرية الدراز

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