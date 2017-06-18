انفجار في البحرين واستشهاد رجل أمن وإصابة اثنين

تسبب تفجير ارهابي وقع قبل قليل بقرية الدراز شمال مملكة البحرين في استشهاد أحد رجال الأمن واصابة اثنين آخرين أثناء قيامهم بأداء الواجب، وقالت الداخلية البحرينية على حسابها في موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أن الجهات الأمنية تباشر إجراءاتها.

وبحسب معلومات مؤكدة فإن الانفجار الذي وقع مساء اليوم وراح ضحيته أحد رجال الأمن نتج بسبب تفجير عبوة ناسفة في دورية أمنية زرعها عملاء النظام الإيراني الذين كثيراً ما يتبنون مثل تلك العمليات الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن القائمين على حفظ النظام.

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رويترز عن الداخلية البحرينية: استشهاد رجل أمن وإصابة اثنين في انفجار بقرية الدراز