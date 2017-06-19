 بالفيديو .. مواطنون يرصدون أجواء محافظة فيفاء المذهلة | فيفاء أون لاين
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

في ٢٣ من رمضان

بالفيديو .. مواطنون يرصدون أجواء محافظة فيفاء المذهلة

بالفيديو .. مواطنون يرصدون أجواء محافظة فيفاء المذهلة
فيفاء أون لاين - فيفاء

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