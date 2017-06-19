 الشيخ السديس يستقبل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود | فيفاء أون لاين
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

الشيخ السديس يستقبل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود

الشيخ السديس يستقبل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود
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استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في مكتبه اليوم معالي عضو هيئة كبار العلماء مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل.
ووصف الشيخ السديس أن التعاون بين الرئاسة والجامعة بالمثمر لا سيما في مجال ترجمة خطب الحرمين الشريفين وغيرها من سبل التعاون المشترك.
ومن جهته عبّر أبا الخيل عن إعجابه وتقديره بما يقدم في الحرمين الشريفين من خدمات كبيرة وحراك فعّال وعناية فائقة بالمعتمرين والزوار في كافة الإدارات الخدمية بالرئاسة والمسجد الحرام وكذلك المسجد النبوي , خاصة في موسم رمضان المبارك , داعياً المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على هذه الرعاية والعناية الجليلة مشيداً بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بإخلاء صحن المطاف والمسعى للمعتمرين.

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